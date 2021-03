Elezioni regionali, il serrese Sergio Gambino si candida con “Calabria resistente e solidale”

Ci sarà anche Sergio Gambino alle prossime elezioni regionali. Alla competizione che dovrebbe svolgersi in autunno, il 49enne serrese parteciperà sotto le insegne di “Calabria resistente e solidale”, una delle liste a sostegno del candidato alla Presidenza Luigi De Magistris.

Figlio dello scrittore e poliedrico artista Sharo Gambino, artigiano e vignettista, socialmente impegnato, è un attivista di sinistra che ha condotto diverse battaglie quali ad esempio quella relativa all’acqua pubblica. In particolare, nella sua cittadina si è battuto per far luce sulle vicende, che poi hanno avuto anche risvolti di carattere giudiziario, relative all’impianto dell’Alaco chiedendo a più riprese il distacco da Sorical ed il ritorno al pieno utilizzo delle sorgive locali.

“Ho deciso, dopo aver riflettuto attentamente – ha dichiarato Gambino – di scendere in campo per contribuire al difficile processo che deve portare ad avere una politica nuova, genuina, realmente al servizio della gente. Insieme a Mimmo Lucano, che è il punto di riferimento della lista, ho portato avanti tante iniziative nell’interesse della comunità. Con lui condivido tanti valori ed una straordinaria amicizia, che ci ha spinto ad intraprende in maniera convinta e con tanta passione civile un lungo cammino insieme”.