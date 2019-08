Elezioni Regionali, il PSI prova a dare una scossa al centrosinistra: “Venerdì riunione della coalizione”

La ripresa autunnale dell’attività politica in Calabria costituisce, di fatto, l’apertura della sessione elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale.



“È evidente – secondo Luigi Incarnato, Segretario regionale del Partito Socialista Italiano – che se si vuole mettere in campo uno schieramento di centrosinistra largo, plurale, espressione di forze civiche e progressiste autonome dal sistema dei partiti, non sono consentiti ulteriori ritardi ed indugi.

Il Partito Socialista calabrese avverte pertanto la responsabilità di promuovere la convocazione di una prima riunione delle forze che hanno fino ad oggi manifestato la volontà di aderire o di stare in alleanza con una coalizione democratica, civica e progressista.

Tale riunione si propone di esaminare le modalità di un percorso finalizzato alla definizione del programma di governo e alla designazione della candidatura a presidente della Regione.

La riunione si svolgerà domani, venerdì 23 agosto alle ore 16:30 presso il T Hotel a Feroleto Antico.

“L”invito a partecipare – fa sapere il leader calabrese del PSI – è stato rivolto alle seguenti forze: Partito Socialista, Partito Democratico, Oliverio Presidente, Articolo Uno, + Europa, Sinistra Italiana, Verdi, Partito Democratico Europeo-Italia, DemoKRatici-Calabria in Rete, Italia del Meridione, Partito Radicale, Diritti Civili e Italia in Comune”.