Elezioni regionali, il Pd: “A breve la coalizione individuerà il candidato a presidente”

“In un clima di forte sintonia e senso di responsabilità, la riunione odierna, unite dall’obiettivo di dare alla Calabria una nuova prospettiva, ha visto un ampio confronto sui temi che formeranno la piattaforma programmatica della coalizione. Questo momento segna la nascita di un’alleanza coesa, determinata a costruire un programma condiviso e a individuare la candidatura alla presidenza della Regione”.

È quanto si legge in una nota del Pd calabrese che spiega i prossimi passi che saranno compiuti: “il tavolo programmatico, appena costituito, lavorerà su tutte le aree strategiche emerse dal confronto: emergenza sanità, potenziamento dei trasporti e della mobilità interna, contrasto allo spopolamento, rifiuto dell’autonomia differenziata, sviluppo economico sostenibile, tutela dell’ambiente, valorizzazione del turismo e della cultura, sostegno al lavoro e alle imprese, innovazione e digitalizzazione, rafforzamento dei servizi sociali e della legalità”.

Il Pd precisa che “particolare attenzione è stata riservata al rilancio della sanità pubblica, oggi fortemente compromessa da anni di commissariamenti e disuguaglianze territoriali, con l’impegno a garantire un sistema sanitario efficiente, accessibile e di qualità per tutti i cittadini calabresi”. Inoltre, “il confronto ha sottolineato l’importanza imprescindibile dell’etica pubblica e della trasparenza come pilastri fondamentali per la buona amministrazione e per ricostruire la fiducia nelle istituzioni. Solo attraverso un forte senso di responsabilità e rigore morale si potrà contrastare efficacemente la corruzione e promuovere uno sviluppo sostenibile e inclusivo”.

Quindi, il passaggio dal significato prettamente politico: “parallelamente, nelle prossime ore, i segretari delle forze politiche della coalizione si incontreranno per individuare il candidato presidente, figura di sintesi e di rappresentanza dell’intera coalizione. Questa alleanza – è la conclusione – nasce dalla volontà di unire energie e competenze per affrontare le criticità storiche della Calabria e aprire una stagione di sviluppo, diritti e buona amministrazione”.