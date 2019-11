Elezioni regionali, il Movimento 5 Stelle parteciperà: i dati del quesito su “Rousseau”

Il Movimento 5 Stelle parteciperà alle prossime elezioni regionali in Calabria ed Emilia Romagna. Si è infatti conclusa la votazione sulla piattaforma “Rousseau” attraverso la quale gli iscritti abilitati al voto hanno potuto esprimere la propria opinione per decidere se il Movimento 5 Stelle dovesse osservare una pausa elettorale fino a marzo per preparare gli Stati Generali, evitando di partecipare alle elezioni di gennaio in Emilia-Romagna e Calabria.

Sono state espresse 27.273 preferenze su un totale di 125.018 aventi diritto al voto.

Al quesito “Vuoi che il MoVimento 5 Stelle osservi una pausa elettorale fino a marzo per preparare gli Stati Generali evitando di partecipare alle elezioni di gennaio in Emilia-Romagna e Calabria?” le persone che hanno risposto “Sì” sono state 8.025 (29,4%), mentre i “No” sono arrivati a 19.248 (70,6%).

Quindi, il popolo pentastellato ha optato per la presenza alle elezioni.