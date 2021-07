Elezioni regionali, il centrosinistra vuole puntare su Amalia Bruni: la scienziata riflette

Il centrosinistra guarda al mondo della ricerca e della scienza per cercare di lucidare un’immagine ulteriormente ammaccata nelle ultime settimane. Il nome nuovo sul tavolo della candidatura alla Presidenza della Regione è quello di Amalia Bruni, direttrice del Centro regionali di Neurogenetica e scienziata nota a livello internazionale per i suoi studi e le sue scoperte sull’Alzheimer.

L’intenzione è quella di ufficializzare la scelta entro la serata, anche se le voci sono ormai divenute incontrollabili.

Il nome di Amalia Bruni avrebbe incontrato i favori dei vertici romani, resta da vedere la disponibilità dell’interessata che in queste ore sta riflettendo sull’opportunità di scendere in campo filtrando le chiamate in entrata per non subire alcuna distrazione.