Elezioni Regionali, i candidati di Coraggio Italia nella Circoscrizione Sud

“Alla faccia di chi ha tentato di descrivere la nostra intrapresa politica come un’operazione di palazzo, a poche settimane dalla sua nascita ‘Coraggio Italia’ scende in campo e si cimenta nella sfida elettorale fra le più impegnative: quella delle regionali, che ci vedranno impegnati in Calabria a sostegno di Roberto Occhiuto, con il nostro simbolo e una squadra di donne e uomini di grande valore e competitività”. E’ quanto dichiarano il presidente di ‘Coraggio Italia’, Luigi Brugnaro, e i tre vicepresidenti Giovanni Toti, Marco Marin e Gaetano Quagliariello.

“Abbiamo depositato oggi le nostre liste per tutte le circoscrizioni calabresi – proseguono i vertici di ‘Coraggio Italia’ -: liste con una fortissima è qualificata presenza giovanile, con una rappresentanza femminile davvero paritaria ben al di là degli obblighi di legge, con un equilibrio territoriale e una effervescenza ideale che sono prova di radicamento, conoscenza della realtà, ricchezza di proposte per cambiarla. Siamo certi che ‘Coraggio Italia’ – si legge ancora nella nota – rappresenterà la vera sorpresa di queste elezioni. Saremo impegnati senza risparmio in campagna elettorale come lo siamo stati fino a oggi per mettere in campo una squadra valida e competitiva, risultato di un lavoro grande e prezioso per il quale sentiamo di dover ringraziare i nostri dirigenti nazionali e territoriali, i quadri, i militanti, e anche i tanti amici che avrebbero aspirato alla candidatura ma poiché le liste sono a capienza limitata hanno accettato di mettersi al servizio del progetto politico. Saremo impegnati in una campagna elettorale che sarà una campagna delle idee che porteremo avanti nelle piazze e tra la gente, e ci saremo anche e soprattutto dopo, quando si tratterà di realizzare le idee innovative di sviluppo che abbiamo messo in campo. Oggi, giorno di deposito delle liste – concludono Brugnaro, Toti, Marin e Quagliariello -, lasciateci esprimere la nostra soddisfazione per un partito così giovane già ai nastri di partenza, e di rivolgere un sincero in bocca al lupo ai candidati di ‘Coraggio Italia’ in Calabria e ai numerosi amici che in tutta Italia, provenendo dalle realtà che hanno dato vita al nuovo soggetto politico, si cimenteranno con liste civiche e politiche e con candidati nelle tante elezioni comunali del 3 e 4 ottobre e contribuiranno ad arricchire le costituenti territoriali di ‘Coraggio Italia’ di rappresentanze importanti nei comuni del nostro Paese. Avanti tutta!”. Di seguito i candidati della lista nella Circoscrizione Sud: Serena Anghelone, Salvatore Cirillo, Pasquale Imbalzano, Alessandra Mina, GianMarco Oliveri, Sebastiano Primerano, Concetta Scarcella detta Cetty.