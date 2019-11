Elezioni regionali, Guccione: “Callipo è la soluzione vincente”

“Callipo candidato presidente è la soluzione vincente per la prossima tornata elettorale regionale”.



Ne è convinto il consigliere regionale Carlo Guccione, secondo il quale “chi pensava che la partita fosse già chiusa adesso dovrà ricredersi grazie all’encomiabile lavoro del Partito Democratico e del suo segretario Zingaretti che insieme a Nicola Oddati e Stefano Graziano sono stati decisivi per la scelta della candidatura di Pippo Callipo”. Per l’esponente del Pd “in Calabria si può vincere. Alcune dichiarazioni, anche nel campo del centrodestra, dimostrano nervosismo per tale scelta. Ci auguriamo che, insieme a noi, possa svilupparsi un confronto con le altre forze che governano il Paese. Un confronto – conclude – che ci permetta di combattere insieme questa battaglia in Calabria puntando su Callipo, un candidato di alto profilo”.