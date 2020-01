Elezioni regionali, Graziano punta al sorpasso: “Lega nervosa, Callipo sa vincere le sfide”

“In poco meno di due settimane di campagna elettorale sono iniziate a crollare le certezze del centrodestra calabrese e gli elettori comprendono che l’unico in grado di dare una prospettiva di sviluppo alla regione è Pippo Callipo”.



Così il commissario regionale del Partito Democratico della Calabria Stefano Graziano commenta il sondaggio commissionato dal “Quotidiano del Sud”, che indica una minima distanza tra Jole Santelli è Pippo Callipo. “Tocchiamo con mano – aggiunge – ogni giorno, girando palmo palmo il territorio, che gli elettori si rendono conto che l’unica candidatura per la Calabria è quella di Callipo, una candidatura civica, nata dal basso e non imposta da Roma. E Callipo in queste settimane sta lanciando un messaggio tanto semplice quanto forte: senza legalità non potrà mai esserci una rinascita, non potrà mai esserci sviluppo. Contro questo messaggio la Lega alza i toni, inasprisce lo scontro verbale. Dimostra un evidente nervosismo, tipico di chi inizia a comprendere che il bluff è stato scoperto. Ai calabresi – conclude – dico di avere fiducia in un uomo libero e onesto, che ha dimostrato di saper vincere le sfide e non si arrende di fronte alle difficoltà”.