Elezioni regionali, Graziano e Oddati: “Rinnovamento unica strada percorribile, chiediamo le elezioni per il 26 gennaio”

“Sapevamo che in Umbria ci attendeva una sfida difficile, una prova per il patto civico e per replicare sul territorio l’alleanza di governo. Il risultato non è stato positivo ma il percorso di rinnovamento e di cambiamento avviato in Calabria resta l’unica opzione percorribile. Non si torna indietro, anzi. Il lavoro va intensificato. Il risultato elettorale è stato condizionato dalle dinamiche locali, una reazione alla classe dirigente regionale”.



Lo dichiarano in una nota il commissario regionale del Pd Calabria Stefano Graziano e Nicola Oddati, componente della Segreteria nazionale. “Il primo punto fermo di questa nuova fase – aggiungono – deve essere la scelta della data in cui tenere le elezioni regionali. Chiediamo al governatore Oliverio di indire la consultazione per il prossimo 26 gennaio”