Elezioni regionali, fuoco del Pd su De Magistris: “Fugge dalla Campania, scende mentre la barca affonda”

“L’ennesimo annuncio di candidatura a qualcosa di Luigi De Magistris non è una buona notizia per la Calabria. Basta vedere come ha governato Napoli in questi dieci anni in cui la città ha avuto una regressione totale, abbandonata e piegata su se stessa”.

Lo dichiara il commissario regionale del Partito Democratico della Calabria Stefano Graziano che boccia “una candidatura improvvisa calata dall’alto che appare più come una fuga ingloriosa dalla Campania, un capitano che scende mentre la sua barca affonda mentre si cerca di farlo passare come un atto di generosità politica e d’amore”.