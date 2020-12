Elezioni Regionali, Ferro chiede le primarie del centrodestra: “Guardiamo alla Calabria, non alle Politiche”

“Credo che la politica dovrebbe ascoltare maggiormente il voto d’opinione e magari anche utilizzarlo per la scelta del possibile leader della coalizione”.

La proposta, formulata da Wanda Ferro, è stata esposta stamattina a Radio Crt. Rispondendo alle domande di Ugo Floro, il deputato di Fratelli d’Italia ha chiesto apertamente le primarie per la selezione del candidato alla Presidenza della Regione per il centrodestra.

“Penso – ha precisato – a primarie libere, non certo alla ripetizione di modelli del passato troppo legati agli apparati partitici. Questa – ha aggiunto – è una mia preferenza di scelta, poi è chiaro che mi atterrò alle indicazioni che arriveranno dalla coalizione. Comunque vada, mi auguro solo che la partita per la scelta del candidato alla Presidenza si giochi per la Regione e non guardando alle elezioni nazionali”.