Elezioni regionali, Ferro cancella ogni dubbio: “Non abbiamo bisogno di lezioni di lealtà, rispetteremo le decisioni del tavolo nazionale”

“Sono sorpresa dalla nota, scomposta nei toni e fuori traccia nei contenuti, del deputato Sergio Torromino. Mi sarei aspettata infatti che un rappresentante eletto in Parlamento non si fosse limitato a leggere il titolo di un articolo su una mia intervista, replicando senza neppure prendersi il disturbo si ascoltarne i contenuti. Avrebbe scoperto che, ancora una volta, ho ribadito l’assoluta correttezza di Fratelli d’Italia che, come sempre, si adeguerà alle decisioni del tavolo nazionale della coalizione al quale partecipa la presidente Giorgia Meloni, e sosterrà con la consueta lealtà il candidato alla Presidenza della Regione, nella certezza che sarà fatta la scelta migliore per garantire alla Calabria un governo autorevole e capace”.

Il deputato Wanda Ferro sgombra il campo da possibili dubbi e ribadisce l’intenzione di rispettare le decisioni del tavolo nazionale. “Fratelli d’Italia – sostiene – sa essere persino noiosa nella coerenza dei suoi comportamenti, e lo ha dimostrato anche alle recenti elezioni amministrative: non siamo noi a dover ricevere lezioni di lealtà. Alla domanda del giornalista sullo strumento delle primarie, ho espresso il mio apprezzamento per tutti gli strumenti che consentono di dare voce ai cittadini, garantendo la trasparenza delle procedure e la libertà del consenso. Noi di Fratelli d’Italia – conclude – non consideriamo mai una scelta strampalata quella di rivolgersi ai cittadini, certo non un’ipotesi che possa mai spaventarci o innervosirci”.