Elezioni regionali ed eccellenze calabresi, FdI lavora alla piattaforma programmatica

Il responsabile del Dipartimento Eccellenze calabresi di Fratelli d’Italia Raffaele Fimiano annuncia l’organizzazione del convegno “Le eccellenze calabresi per lo sviluppo di una Calabria migliore.” “Il nostro partito – dichiara Fimiano – sta lavorando ad una piattaforma programmatica per il futuro governo regionale”.

Nei prossimi giorni – aggiunge – verrà decisa a quale forza politica assegnare la candidatura per la guida della nostra coalizione.A noi di FdI – rimarca – piace parlare alla gente e con la gente attraverso manifestazioni, convegni e dibattiti. La Calabria – sottolinea Fimiano – è una regione piena di positività e attrazioni uniche. Infatti, abbiamo il mare, le montagne, i parchi naturali, cattedrali, cultura, storia e tanto altro ancora ma soprattutto tante aziende eccellenti nel loro settore. In tal senso, come partito abbiamo deciso di promuovere nell’ambito dell’organizzazione della piattaforma programmatica un convegno per parlare delle tante realtà imprenditoriali calabresi che spiccano a livello nazionale grazie all’ormai notorio ‘brand Calabria’. Presto – conclude Fimiano – comunicheremo location e data dell’evento al quale parteciperà tutta la classe dirigente regionale, provinciale e leader nazionali del nostro partito”.