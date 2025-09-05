Elezioni regionali: ecco chi sono i candidati della Lega nella circoscrizione Centro

“La Lega ha depositato anche la Lista nella circoscrizione elettorale Centro per la provincia di Catanzaro in vista delle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre a supporto di Roberto Occhiuto.

Sono otto i candidati che si misureranno in questa sfida elettorale: Filippo Mancuso, presidente del Consiglio della Calabria uscente e Coordinatore regionale del partito, sarà il candidato capolista. Confermato anche il consigliere uscente della Lega Pietro Raso. Come già annunciato, in campo anche l’ex sindaco di Vibo Valentia Maria Limardo e Gianpaolo Bevilacqua, già candidato sindaco a Lamezia Terme dove ha ottenuto un grande consenso. In lista anche Elisenia Laudari, professionista nel settore dei trasporti, Cosima Teresa Miletta, insegnante con esperienza nel mondo della scuola, Silvia Parente, consulente aziendale e Maria Teresa Stirparo, già assessore comunale a Cutro.