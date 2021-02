Elezioni regionali, De Magistris stringe con Tansi: “Vicini a costruire un polo civico per governare la Calabria”

Creare “un movimento dal basso”, capace di coinvolgere tutte le forze sane, dire “basta” a “interessi e profitti su quello che è il primo bene comune del pianeta, cioè l’acqua”; interrompere “la fuga dalla Calabria e la desertificazione giovanile”, e anzi, avviare “una migrazione di ritorno”.

Sono questi gli obiettivi dell’ex magistrato Luigi De Magistris, candidato alla Presidenza della Regione Calabria, illustrati nel corso della puntata odierna di “On the news”.

L’attuale sindaco di Napoli ha offerto uno spaccato della realtà calabrese (dove per 9 anni ha svolto il compito di Pm) mettendo in evidenza le criticità e le possibili occasioni di sviluppo.

“Oggi, in Calabria – ha affermato – vedo immagini di mala politica, di intrecci tra affari e politica, in qualche caso di criminalità organizzata, massonerie deviate, una situazione gestionale della Sanità da brividi, una gestione del denaro pubblico e una programmazione del Recovery fund non all’altezza, la gente depressa che, però, vuole il cambiamento”. Dunque, tanti, troppi problemi irrisolti, ma anche una voglia di riscatto che cerca di emergere e che fa credere che “oggi ci sono tutte le condizioni perché ci sia un’alternativa”.

Il dado è tratto per De Magistris che punta a presentare “un progetto chiaro, valoriate, con contenuti precisi, in cui non c’è uno schema predefinito della politica” poiché “noi parliamo a tutte le donne e gli uomini di Calabria che vogliono il cambiamento”.

De Magistris ha ricordato gli “ostacoli” che il “sistema” ha posto sul suo cammino, ostentando coraggio in vista della nuova avventura nella quale sarà accompagnato da nuovi alleati.

Fra questi, quasi certamente, ci sarà Carlo Tansi: “siamo ormai prossimi a concludere questa convergenza che ci porterà a viaggiare insieme. C’è stato un dialogo, ci siamo scambiati punti di vista e opinioni”. Il risultato è che “ci sono tutte le condizioni per costruire quel polo civico che ci porti a governare la Calabria insieme ad altre sensibilità”.