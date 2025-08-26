Elezioni regionali. Dal pulpito di Calenda all’altare di Tridico: la conversione secondo Carmelo

Le vie dell’opportunismo politico non conoscono imbarazzo. E sentieri che, fino a ieri, apparivano sbarrati da proclami roboanti contro l’“assistenzialismo”, oggi si riaprono come viali illuminati dall’ipocrisia della convenienza elettorale. Carmelo Versace, già alfiere di Azione, partito che fece del Reddito di cittadinanza il proprio mostro da abbattere, si ritrova oggi improvvisamente folgorato sulla via della campagna regionale: e non dal cielo, ma dal più redditizio (in tutti i sensi) “Reddito di dignità”.

La metamorfosi, se non fosse spudorata, avrebbe persino del pittoresco. Solo l’estate scorsa, infatti, Versace lasciava Azione denunciando con toni drammatici il tradimento di un progetto in cui aveva “fermamente creduto”. «Il partito si è accodato a chi insegue il campo largo, strumentalizzando i diritti civili», dichiarava indignato. E rincarava la dose: «Ritenevo che il Terzo Polo avrebbe rappresentato un’alternativa tale da poter assorbire idee liberali e democratiche». Parole altisonanti, spese come pietre scagliate contro quel “campo largo” che allora era la rovina di ogni aspirazione. Oggi, lo stesso campo diventa improvvisamente un prato verde, accogliente e fiorito, su cui il candidato passeggia serafico, pronto a raccogliere consensi e ad abbracciare alleati che, fino a ieri, dipingeva come traditori della purezza liberale.

È il capolavoro dell’incoerenza: l’anatema di ieri trasformato nel terreno di gioco di oggi. Quello che era scandalo diventa casa, ciò che era abominio diventa opportunità. E il cittadino, se ancora conserva un minimo di memoria, non può che restare interdetto di fronte a questo funambolismo da circo elettorale, dove basta cambiare tenda per fingere di non avere mai maledetto lo spettacolo.

Il vice sindaco metropolitano, con lo zelo di chi deve correre ai ripari, si dispera per una Calabria terra di spopolamento, di borghi abbandonati e di famiglie costrette a vivere della pensione di un nonno. Fino a ieri erano le stesse argomentazioni liquidate come lacrimevoli giustificazioni di una misura “parassitaria”. Oggi, invece, diventano “scelte di civiltà”, parole da mostrare come un abito nuovo, perfetto per la passerella elettorale.

C’è da restare estasiati di fronte a tanta coerenza da laboratorio: ieri fedele al verbo di Calenda, che tuonava contro l’elemosina di Stato, oggi in ginocchio davanti all’altare di Tridico, catechista del sostegno universale. E Versace, divenuto paladino dei poveri, non esita a impartire lezioni sulla “responsabilità di un territorio” e sui “giusti strumenti per riprendersi”. Perché, si sa, nulla eleva lo spirito come il vento delle urne, capace di trasformare i più rigidi liberisti in teneri difensori dei diseredati.

Ma guai a chiamarlo assistenzialismo: il candidato preferisce ribattezzarlo “futuro”, “dignità”, “strumento prezioso”. Lessico da campagna elettorale che, a leggerlo, potrebbe persino commuovere. Non fosse che il retrogusto resta quello di una giravolta maldestra, una conversione posticcia, la plastica dimostrazione che in Calabria la politica non è questione di idee, ma di slogan riciclati a seconda del committente del momento.

E così, mentre un calabrese su cinque vive in condizioni di estrema povertà, Versace ci consegna l’ennesima perla di trasformismo: dal nemico giurato dei sussidi all’apostolo del reddito minimo garantito; dal rifiuto sdegnato del “campo largo” alla corsa per piantare la propria bandierina proprio in quel campo. Se non fosse un dramma sociale, sembrerebbe la sceneggiatura di una farsa: cambiare posizione con la stessa facilità con cui si cambia cravatta prima di un comizio.

La verità è che, in questa rincorsa alla poltrona, il “Reddito di dignità” non è né un punto di partenza né di arrivo. È soltanto il biglietto da visita di chi, privo di bussola politica, si affida all’ultima parola d’ordine utile a non restare indietro. Un tempo era il “Terzo Polo” a incarnare la sua via maestra, oggi è l’assistenzialismo ribattezzato dignità; domani, chissà, basterà un altro slogan pronto per essere indossato come abito di scena.

Perché a guardarlo bene, Carmelo Versace non cambia idee: cambia soltanto copione. E quando l’attore non è all’altezza del ruolo, persino la platea più distratta si accorge che sul palco non c’è più politica, ma soltanto la caricatura di sé stesso.