Elezioni regionali, Chirillo (Confesercenti): “Si dia spazio alla competenza”

“Non c’è ancora chiarezza su chi si candiderà alla presidenza della Regione, ma è molto chiaro quello che, necessariamente, il nuovo governatore dovrà andare a fare: dovrà avere il coraggio di puntare sulla competenza”.



Lo scrive in una nota il presidente di Confesercenti Catanzaro, Francesco Chirillo. “Facciamo nostro il recente appello di Mario Draghi alla classe politica – sottolinea Chirillo – e lo caliamo nella nostra realtà calabrese, dove calza alla perfezione. La Calabria ha bisogno di persone competenti da collocare al posto giusto”. “Una squadra che sappia come e dove intervenire” è quello che serve, secondo il presidente di Confesercenti Catanzaro. A cominciare dai fondi Ue “laddove emerge, ormai con chiarezza, l’enorme vuoto di investimenti pubblici nazionali nelle regioni come la nostra, inferiore di circa il 20 per cento rispetto agli impegni assunti dall’Italia con l’Unione europea”. “Non bisogna isolarsi ma occorre dialogare, confrontarsi e sollevare giuste rivendicazioni con il governo nazionale, su questi temi, e per farlo sono indispensabili capacità di relazione e preparazione tecnica” evidenzia Chirillo. “Armi” da sfoderare anche rispetto ad altre priorità programmatiche, messe in luce dal presidente di Confesercenti Catanzaro: “Il turismo, l’innovazione digitale, le zone franche, meritano assessori preposti che esprimano conoscenze adeguate alle sfide da affrontare”. “Non ci entusiasmano le discussioni sulle questioni di lana caprina, ovvero se sia meglio una giunta tecnica o una politica. Non è questo il problema – ribadisce Francesco Chirillo. – Il nodo centrale è quello di assegnare un ruolo decisionale a chi sa, offrendogli adeguati spazi di manovra, consegnandogli strumenti efficaci per agire”. “Solo così possiamo immaginare una ripresa reale e solida per la nostra regione” conclude il presidente di Confesercenti Catanzaro nella sua disamina della situazione attuale.