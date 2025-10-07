Elezioni regionali, chi sono i nuovi consiglieri

7 Ottobre 2025

Con l’ultimazione dello spoglio, sono partiti i calcoli per l’assegnazione dei seggi. Secondo il Ministero dell’Interno, il nuovo Consiglio regionale sarà così disegnato:

Forza Italia

Gianluca Gallo

Pasqualina Straface

Elisabetta Santoianni

Sergio Ferrari

Marco Polimeni

Salvatore Cirillo

Domenico Giannetta

Occhiuto Presidente 

Pierluigi Caputo

Rosaria Succurro

Emanuele Ionà

Giacomo Pietro Crinò

Fratelli d’Italia

Angelo Brutto

Luciana De Francesco

Antonio Montuoro

Giovanni Calabrese

Lega 

Orlandino Greco

Filippo Mancuso 

Giuseppe Mattiani

Noi Moderati

Riccardo Rosa

Vito Pitaro

Partito democratico 

Rosellina Madeo

Ernesto Alecci

Giuseppe Ranuccio

Giuseppe Falcomatà 

Tridico Presidente 

Ferdinando Laghi

Vincenzo Bruno

Movimento 5 Stelle

Elisa Scutellà

Democratici Progressisti

Francesco De Cicco

Casa riformista 

Filomena Greco

