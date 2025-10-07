Elezioni regionali, chi sono i nuovi consiglieri

Con l’ultimazione dello spoglio, sono partiti i calcoli per l’assegnazione dei seggi. Secondo il Ministero dell’Interno, il nuovo Consiglio regionale sarà così disegnato:
Forza Italia
Gianluca Gallo
Pasqualina Straface
Elisabetta Santoianni
Sergio Ferrari
Marco Polimeni
Salvatore Cirillo
Domenico Giannetta
Occhiuto Presidente
Pierluigi Caputo
Rosaria Succurro
Emanuele Ionà
Giacomo Pietro Crinò
Fratelli d’Italia
Angelo Brutto
Luciana De Francesco
Antonio Montuoro
Giovanni Calabrese
Lega
Orlandino Greco
Filippo Mancuso
Giuseppe Mattiani
Noi Moderati
Riccardo Rosa
Vito Pitaro
Partito democratico
Rosellina Madeo
Ernesto Alecci
Giuseppe Ranuccio
Giuseppe Falcomatà
Tridico Presidente
Ferdinando Laghi
Vincenzo Bruno
Movimento 5 Stelle
Elisa Scutellà
Democratici Progressisti
Francesco De Cicco
Casa riformista
Filomena Greco