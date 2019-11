Elezioni regionali, Censore: “Quella di Callipo è una scelta coraggiosa e inclusiva”

“La scelta del Partito Democratico di appoggiare la candidatura di Pippo Callipo è il primo atto di una fase di ripartenza per la Calabria”.



Il già deputato Bruno Censore interviene in merito alla discesa in campo dell’imprenditore vibonese, che sarà sostenuto dall’area dem. Secondo Censore, “da troppo tempo i calabresi aspettavano una scelta coraggiosa nel segno di un progetto che fosse in grado di rappresentare ed includere, di rispondere alle esigenze e alle problematiche dei cittadini calabresi”. Pertanto, Censore condivide “questa scelta, frutto di un impegno determinante portato avanti insieme al segretario Zingaretti, a Graziano e Oddati” e spiega che “daremo tutto il sostegno possibile a Pippo Callipo, persona competente e per bene, consapevoli delle grandi potenzialità di questo nuovo percorso”.