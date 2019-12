Elezioni regionali, “accordo sul profilo del candidato governatore” del centrodestra. Ma il nome ancora non c’è

“Con grande spirito di coesione e di collaborazione, dopo un lungo e costruttivo confronto tra i leader, i tre partiti hanno raggiunto un accordo sui profili dei candidati governatori e sulla composizione delle liste per le Regioni che andranno al voto e che sarà perfezionato nei prossimi giorni”.



Traspare ottimismo dalla nota congiunta di Lega, FI e FdI, diffusa alla fine dell’incontro, svoltosi ad Arcore tra Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni.

“Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia – viene specificato – stanno facendo in Parlamento un’opposizione dura e le elezioni regionali del 2020 confermeranno che le sinistre e il Movimento Cinquestelle non godono più della fiducia degli italiani”.

Alcune voci indicano come possibile candidata alla Presidenza della Regione Calabria Jole Santelli, attuale coordinatrice regionale azzurra, ma ciò sembra in netto contrasto con quanto sostenuto dalla Lega che, nei giorni scorsi, ha specificato di non voler sostenere amministratori di Comuni in stato di dissesto. Santelli è vicesindaco della città bruzia.