Elezioni Regionali. 5Stelle in tempesta, Giorno accusa Tucci e Misiti di atteggiamenti vili: “Hanno tramato con il PD”

“Con rammarico abbiamo rinunciato all’impegno di Coordinatori per il Movimento 5 Stelle della campagna elettorale per le Regionali in Calabria. Non ci sono state le condizioni per un percorso unitario, visto che, fin dall’inizio, in diverse occasioni si è lavorato nella direzione contraria al volere degli attivisti. Successivamente all’indagine in capo al parlamentare di Vibo si è creata una fazione ‘parallela’ all’interno del M5S che ha iniziato a tessere trame solo con il PD all’insaputa di tutti. Pertanto lascio spazio ai colleghi Riccardo Tucci e Massimo Misiti che hanno scelto fortemente questa strada senza condividerla con nessuno se non con il PD, ma soprattutto lavorando sottobanco all’oscuro dei coordinatori”.

Questo è il chiarimento del portavoce Giuseppe Giorno che aggiunge: “Non posso più portare avanti una linea in cui non credo, ma, soprattutto, non posso accettare la mancanza di rispetto di colleghi che hanno tramato fin dall’inizio, probabilmente solo per puri interessi personali, in vista delle candidature future. Credevo in un percorso condiviso, ma i personalismi e la voglia di essere in prima linea hanno ancora una volta frammentato e diviso”.