Elezioni Reggio, Nesci (FdI): “Dall’1,6% al 7,8% è un risultato storico”

“Sei anni fa nessuno avrebbe immaginato che il partito FdI sarebbe divenuta la terza forza politica della città. Il dato delle comunali restituisce la dimensione plastica di come il partito sia diventato punto di riferimento solido per i cittadini di Reggio Calabria”.



Così il commissario cittadino e provinciale di Reggio Calabria Denis Nesci che parla di “un progetto politico che sta prendendo forma e si sta materializzando grazie al consenso intercettato dai nostri candidati, ai quali va il mio personale ringraziamento per lo sforzo profuso in queste settimane. Auguri agli eletti Marino e Ripepi che certamente non saranno i soli dopo la vittoria di Nino Minicuci che arriverà al ballottaggio”.

“È stata premiata – evidenzia Nesci – la costanza e il radicamento dell’attività svolta da tanti militanti e simpatizzanti, in grado di trasportare un messaggio positivo di impegno al servizio della città. Migliorare il dato elettorale di oltre 5.000 voti rispetto alle amministrative del 2014 ci riempie d’orgoglio, ma non basta! Adesso ci aspettano quindici giorni di intensa campagna per portare alla vittoria il centrodestra. Noi ci siamo e già da domani saremo nei quartieri dell’intera città per ribadire che Minicuci è l’unica possibilità per tirare fuori dalle secche la nostra amata Reggio”.