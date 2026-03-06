Elezioni Reggio, martedì confronto pubblico fra i tre candidati delle Primarie di centrosinistra

Alleanza Verdi Sinistra Reggio Calabria ha organizzato un incontro pubblico, aperto a tutti i cittadini, con i tre esponenti politici che hanno deciso di cimentarsi alle Primarie del centrosinistra per la scelta del candidato sindaco.

È la prima occasione pubblica a contatto diretto con i possibili elettori che sentiranno dalla viva voce dei protagonisti i loro progetti e le loro intenzioni relative alla Reggio che verrà.

A dare il benvenuto saranno i due Segretari delle compagini che compongono AVS, ossia Demetrio Delfino (Segretario Metropolitano di Sinistra Italiana) e Gerardo Pontecorvo (Segretario Metropolitano di Europa Verde).

“Abbiamo deciso – rendono noto tramite un comunicato – di raccogliere tramite e-mail le domande e le curiosità che i cittadini reggini intendono rivolgere ai candidati Domenico Battaglia, Massimo Canale e Giovanni Muraca”. Chi si occuperà di moderare il dibattito selezionerà una serie di domande scelte per tematica e le rivolgerà ai tre o solo a chi è indirizzata la domanda stessa.

In conclusione saranno concessi alcuni minuti ad ogni candidato affinché possa esprimere le proprie valide ragioni per essere votato il 15 marzo, data delle “Primarie day”.

Il patto che caratterizza le Primarie è chiaro: chiunque sia il vincitore sarà sostenuto da tutti gli altri con liste e candidature alle elezioni comunali del 24 e 25 maggio. A tal proposito AVS conferma la presenza alle elezioni di maggio con la propria lista denominata “AVS- Alleanza Verdi e Sinistra”.

L’appuntamento è quindi alle 18 di martedì 10 marzo presso il Cineteatro Metropolitano DLF di via Nino Bixio.

Chi vuole porre una domanda ai candidati deve inviare l’email a sinistraitaliana.avs.rc@gmail.com

Indicando: nome e cognome, a chi è rivolta la domanda e quindi il testo (breve) della stessa. Tutto ciò entro e non oltre le 12 di lunedì 9 marzo