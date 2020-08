Elezioni Reggio, la Fiamma Tricolore spiega il sostegno ad Angela Marcianò

Il Movimento Sociale Fiamma Tricolore esprime in una nota: “tutta la propria soddisfazione e conferma il suo sostegno incondizionato, ora possiamo dirlo con certezza, al candidato sindaco Angela Marcianò.

Abbiamo deciso di sostenere la professoressa Marcianò in quanto unica persona a fare vera opposizione a Falcomatà durante la sua disastrosa legislatura: la sua storia personale e professionale, il marciume tirato fuori per i capelli dal Palazzo, le sue competenze sono stati i fattori che ci hanno fatto propendere per questa scelta”.

Non ragioni ideologiche o politiche: oggi Reggio – è la posizione assunta dal Movimento Sociale Fiamma Tricolore – ha più che mai bisogno di gente perbene e dietro questa candidatura siamo certi di poter raccogliere uno schieramento trasversale di persone capaci che soffrono per lo stato comatoso in cui versa la città. Dopo lo scioglimento per mafia del Comune di Reggio infatti, il giovane rampollo di casa Falcomatà è sembrato per i reggini quella speranza che attendevano per veder rinascere la città dopo i fasti dei primi anni 2000 e della prima consiliatura Scopelliti:

non solo ciò non è avvenuto, ma chi ha avuto le redini della città in questi anni non ha avuto lo spessore professionale né, soprattutto, morale di cambiare la città che anzi conosce oggi il periodo più buio della sua storia con un default ormai prossimo”. “La campagna elettorale -ammette il Movimento Sociale Fiamma Tricolore – per noi e per Angela Marcianò parte fuori tempo massimo, ma non possiamo non sfruttare l’opportunità di liberarci del marciume e del modo di fare politica dei partiti tradizionali: la partita è cominciata. Liberare Reggio sarà il traguardo”.