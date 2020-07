Elezioni Reggio, Klaus Davi arruola candidati con spot contro Falcomatà

Il massmediologo Klaus Davi, candidato sindaco a Reggio Calabria, lancia online una campagna al fine di arruolare candidati/e nelle proprie liste. Lo spot – che è visibile sul profilo Facebook “Klaus Davi Sindaco” (link: https://www.facebook.com/klausdavisindacoreggiocalabria ) – è ispirato a una tecnica pubblicitaria comparativa.

Quasi due minuti di immagini della città dello Stretto, sommersa dai rifiuti ed invasa dalle discariche a cielo aperto, accompagnati da toni sarcastici di testate nazionali ed internazionali quali “Corriere della Sera” e “New York Times”, che scandiscono nei loro articoli le tragiche condizioni ambientali della città. Un deterrente di rilievo per i turisti italiani ed esteri che stanno scegliendo le mete per le proprie vacanze agostane e settembrine proprio in queste ore. Nella seconda parte del commercial, Klaus Davi rivolge un appello a tutta la popolazione reggina, al fine di stimolare i cittadini a proporsi nelle liste da lui rappresentate, invitandoli a spedire il proprio cv all’indirizzo klausdavi@virgilio.it . “Ci vuole un netto cambiamento e per questo abbiamo bisogno di cittadine e cittadine che si impegnino in prima persona e accompagnino il nostro percorso per la rinascita di Reggio, città con ascendenze bibliche, fondata dal pronipote di Noè Aschenez, e che ha dato i natali a geni come Gianni e Donatella Versace, Giacomo Battaglia e Leopoldo Trieste”, è il filo rosso che la pubblicità scandisce con le immagini delle discariche in sottofondo. “Volete proseguire così per i prossimi 5 anni? Allora votate Falcomatà…”, è la conclusione dello spot.