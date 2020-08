Elezioni Reggio, i consiglieri di Forza Italia alzano il muro: “Con Minicuci non ci ricandidiamo”

I consiglieri comunali di Forza Italia si ribellano alla prova di forza tentata dalla Lega e da Matteo Salvini. Non hanno perso tempo e già stamane, a poche dall’annuncio ufficiale del colpo di mano in salsa lumbard, hanno eretto un muro impossibile da scalare per le mal riposte ambizioni salviniane.

“Appresa la notizia della indicazione da parte della Lega in merito alla candidatura del Dottor Minicuci, esprimiamo il nostro dissenso e disappunto: lavoriamo da 6 anni in Consiglio Comunale – hanno rimarcato congiuntamente – opponendoci ai disastri dell’Amministrazione Falcomatà, e oggi non siamo più disponibili ad accettare una scelta che rischia seriamente di riconsegnare la città in mano a questa disastrosa Amministrazione dopo una stagione di governo pessima e fallimentare. Abbiamo già espresso, in numerose sedi, il nostro punto di vista: Minicuci non è l’uomo giusto a rappresentare e interpretare l’esigenza di cambiamento di cui ha la città ha bisogno. Non è il candidato giusto per vincere la pessima sinistra di Falcomatà. Ci auguriamo che si arrivi a un nome nuovo e soprattutto condiviso, che incontri la giusta sintesi tra le varie anime della coalizione, altrimenti non saremo disposti a ricandidarci”.