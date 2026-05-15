Elezioni Reggio Calabria: sabato iniziativa de La Strada su inclusione, partecipazione e lavoro

Prosegue il percorso di ascolto, partecipazione e costruzione programmatica intrapreso da La Strada in vista delle elezioni comunali di Reggio Calabria 2026.

Sabato 16 maggio, alle 17:00, in Piazza Camagna a Reggio Calabria, si terrà l’iniziativa pubblica dal titolo “Politiche per costruire la città: inclusione, partecipazione, lavoro”, un momento di confronto aperto con cittadini, associazioni, giovani, lavoratori e realtà territoriali sui temi centrali per il futuro della città.

“L’incontro – recita una nota – metterà al centro questioni decisive come il diritto al lavoro, la coesione sociale, la partecipazione democratica, le politiche inclusive e il rafforzamento delle reti territoriali, nella convinzione che una città più giusta e moderna si costruisca attraverso il coinvolgimento diretto della comunità”.

Interverranno:

Salvatore Orlando, candidato de La Strada, dirigente generale per la programmazione della Regione Calabria e Sardegna, esperto di sviluppo locale e innovazione sociale;

Simona Boschi, candidata de La Strada, lavora nel sociale con cooperative del territorio e si occupa di interventi educativi domiciliari a sostegno di donne in difficoltà e di supporto didattico-educativo;

Maria Lucia Parisi, candidata de La Strada, impegnata da oltre vent’anni nel sociale e nel civile, promuove ogni giorno reti territoriali, partecipazione e tutela dei diritti.

«Reggio Calabria ha bisogno di tornare a costruire spazi autentici di confronto e partecipazione — dichiarano i promotori dell’iniziativa —. Inclusione, lavoro e partecipazione non possono restare parole astratte, ma devono diventare strumenti concreti per dare nuove opportunità alla città e rafforzare il legame tra istituzioni e cittadini».

L’appuntamento rientra nel calendario di iniziative pubbliche che accompagneranno il percorso politico e programmatico de La Strada verso le amministrative del 2026.