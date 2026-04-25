Elezioni Reggio Calabria, presentate le liste di Forza Italia e Cannizzaro Sindaco: ecco i nomi

La lista di Forza Italia è composta principalmente dagli “uscenti” a cui si aggiungono professionisti noti e figure più giovani che hanno aderito al progetto forzista lavorando a stretto contatto col partito nel corso degli ultimi anni e sposandone appieno ideali e valori. Forza Italia punta ad essere primo partito in termini di consensi.
- ANTONINO MAIOLINO detto TONINO
- FEDERICO ANDREA MILIA detto MELIA detto MILEA
- ANTONINO ZIMBALATTI detto NINO
- VINCENZO ALBANESE
- CONCETTINA BATTAGLIA detta CETTY
- SILVIA CALLEGARI
- ANTONIA CARACCIOLO
- DOMENICO FRANCESCO COZZUPOLI
- GIOVANNA D’AGOSTINO
- GIUSEPPE ERACLINI
- MARIA CARMELA FEDERICO detta MARIKA
- FRANCESCA LAURA FERRARA
- TIZIANA ELEONORA FILOCAMO
- PASQUALE IMBALZANO
- ROCCO LASCALA
- ELEONORA MACHEDA
- FABIENNE MARINO
- SONIA MORABITO
- SANTA AGATA ROSARIA MULTARI detta SANTA
- MARIA DANIELA MUSARELLA
- ANTONIO PAOLILLO
- PAOLO PAVIGLIANITI
- SANTA PELLICANO
- FRANCESCA PIZZI
- CARMEN POLITO
- ANTONIA POSTORINO detta ANTONELLA
- TERESA PRATICÒ
- MARIA QUARTARONE
- FORTUNATA RAFFA
- CONCETTA ROMEO
- ROSAMARIA SORRENTI
- BRUNO ZAPPIA
La lista Cannizzaro Sindaco, invece, rappresenta una novità assoluta, che punta anche su profili nuovi al mondo della politica: si tratta di professionisti giovani e meno giovani, che incarnano l’esatta volontà del candidato sindaco di rinnovare la classe dirigente e il panorama politico reggino. L’intento principale è stato quello di premiare il merito, valorizzando chi in questi anni si è distinto nell’impegno civile, sociale e politico ed anche qualche valido elemento proveniente dal movimento giovanile di Forza Italia. A riprova di ciò, è emblematico che capolista di Cannizzaro Sindaco sia la persona più giovane, con soli 23 anni.
- MANUELA IATÌ
- FORTUNATO ALTOMONTE detto “DINO”
- VINCENZO BARILLÀ
- GIOVANNA BARRECA
- FRANCESCO BASILE ROGNETTA
- PAOLO BILARDI
- ANGELA CAMPOLO
- ROCCO CHIZZONITI
- FABIO GIUSEPPE COLELLA
- DOMENICO COMANDÈ
- PASQUALE CRUCITTI
- AMELIA EVA CUGLIANDRO
- NICOLA ZERA FALDUTO
- ANGELA MARIA FEDERICO
- CATERINA GIUSTRA
- GRAZIA IRACÀ
- LUCIO MASOTTINI
- FRANCESCO MALARA detto CICCIO
- ANTONINO MARIA MARCIANÒ detto NINO
- MATTEA ANGELA MARINO detta ANGELA
- VINCENZO MARRARI detto ENZO detto MARRARA
- ROSANNA MELISSARI
- VITTORIO MESSINEO
- CLAUDIA MODAFFERI
- DEMETRIO FRANCESCO MORABITO detto MIMMO
- FRANCESCA MOSCATO
- ANTONINO ALESSANDRO NERI detto NINO
- FILOMENA PRIOLO detta EMY
- CONSOLATA PUTORTÌ
- BRUNO SICLARI
- ANTONIA VENTURA
- STEFANO MARIA VILASI