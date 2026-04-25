Elezioni Reggio Calabria, presentata la lista di Alternativa Popolare

25 Aprile 2026 Redazione Politica 0

È stata presentata ufficialmente questa mattina la lista di Alternativa Popolare in vista delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio 2026, a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Francesco Cannizzaro. Trentadue candidati, uomini (13) e donne (19).

A guidare la lista è il Segretario regionale di Alternativa Popolare Calabria, nonché consigliere comunale uscente e presidente della Commissione Controllo e Garanzia, Massimo Ripepi.

«Abbiamo costruito una lista straordinaria», dichiara Massimo Ripepi, «fatta di uomini e donne coraggiosi, liberi e forti e soprattutto innamorati di Reggio Calabria. Una lista che rappresenta la vera alternativa a dodici anni di immobilismo, degrado e prese in giro. Accanto a me ci sono persone che hanno segnato la storia di questa città e giovani pronti a scrivere il futuro. È il perfetto equilibrio tra esperienza, entusiasmo e concretezza. Alternativa Popolare, partito federato a Forza Italia, sarà protagonista di questa sfida e contribuirà in maniera decisiva alla vittoria di Francesco Cannizzaro, il miglior candidato a Sindaco che si potesse avere».

Tra i nomi di maggiore esperienza politica figurano personalità che hanno già ricoperto ruoli istituzionali e amministrativi nella città, come Emiliano ImbalzanoPaolo GattoRoberto Leo, Lillo Zappia ed Ersilia Andidero.

La compagine riunisce figure provenienti da settori diversi della società civile: dalla sanità, con medici e professionisti della salute, ai comparti tributario e fiscale e dei sindacati. Il progetto vede inoltre il coinvolgimento di esponenti del mondo della scuola e della cultura, figure attive nel sociale a sostegno di giovani e famiglie, esperti della tutela ambientale e rappresentanti dello sport.

Non mancano infine giovani e numerosi volti completamente nuovi alla politica.

Ecco l’elenco completo dei 32 candidati della lista Alternativa Popolare:

  1. Ripepi Massimo Antonino
  2. Andidero Ersilia
  3. Barcella Giovanna
  4. Bisacchi Elena
  5. Boz Antonella Angela Mara
  6. Caristi Giovanna Miriam
  7. Chirico Teresa
  8. D’Aguì Patrizia
  9. De Paoli Emilio Francesco
  10. Drommi Antonia Grazia
  11. Falcomatà Bruno
  12. Ferro Maria Giovanna, detta Vania
  13. Filocamo Eleonora
  14. Gatto Paolo
  15. Iaconis Carmela, detta Carmen
  16. Imbalzano Emiliano
  17. Isabella Margherita Simona
  18. Leo Vincenzo Roberto
  19. Logoteta Danila
  20. Mallamace Elisa Maria
  21. Mancini Gaia
  22. Marino Bruno
  23. Minniti Michaela Claire
  24. Perni Antonio
  25. Principato Angela Irene
  26. Romeo Maria Letizia
  27. Scaramozzino Maria
  28. Scopelliti Paolo
  29. Stillittano Francesco
  30. Tramontana Emilio
  31. Trapani Francesco
  32. Zappia Letterio, detto Lillo

«Con questa squadra», conclude Massimo Ripepi, «siamo pronti a lavorare duramente per la liberazione della nostra Rheggio 743 a.C. Il 24 e 25 maggio i cittadini avranno finalmente la possibilità di scegliere il cambiamento vero e dare il via ad una vera rivoluzione!»

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