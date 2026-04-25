Elezioni Reggio Calabria, presentata la lista di Alternativa Popolare

È stata presentata ufficialmente questa mattina la lista di Alternativa Popolare in vista delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio 2026, a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Francesco Cannizzaro. Trentadue candidati, uomini (13) e donne (19).
A guidare la lista è il Segretario regionale di Alternativa Popolare Calabria, nonché consigliere comunale uscente e presidente della Commissione Controllo e Garanzia, Massimo Ripepi.
«Abbiamo costruito una lista straordinaria», dichiara Massimo Ripepi, «fatta di uomini e donne coraggiosi, liberi e forti e soprattutto innamorati di Reggio Calabria. Una lista che rappresenta la vera alternativa a dodici anni di immobilismo, degrado e prese in giro. Accanto a me ci sono persone che hanno segnato la storia di questa città e giovani pronti a scrivere il futuro. È il perfetto equilibrio tra esperienza, entusiasmo e concretezza. Alternativa Popolare, partito federato a Forza Italia, sarà protagonista di questa sfida e contribuirà in maniera decisiva alla vittoria di Francesco Cannizzaro, il miglior candidato a Sindaco che si potesse avere».
Tra i nomi di maggiore esperienza politica figurano personalità che hanno già ricoperto ruoli istituzionali e amministrativi nella città, come Emiliano Imbalzano, Paolo Gatto, Roberto Leo, Lillo Zappia ed Ersilia Andidero.
La compagine riunisce figure provenienti da settori diversi della società civile: dalla sanità, con medici e professionisti della salute, ai comparti tributario e fiscale e dei sindacati. Il progetto vede inoltre il coinvolgimento di esponenti del mondo della scuola e della cultura, figure attive nel sociale a sostegno di giovani e famiglie, esperti della tutela ambientale e rappresentanti dello sport.
Non mancano infine giovani e numerosi volti completamente nuovi alla politica.
Ecco l’elenco completo dei 32 candidati della lista Alternativa Popolare:
- Ripepi Massimo Antonino
- Andidero Ersilia
- Barcella Giovanna
- Bisacchi Elena
- Boz Antonella Angela Mara
- Caristi Giovanna Miriam
- Chirico Teresa
- D’Aguì Patrizia
- De Paoli Emilio Francesco
- Drommi Antonia Grazia
- Falcomatà Bruno
- Ferro Maria Giovanna, detta Vania
- Filocamo Eleonora
- Gatto Paolo
- Iaconis Carmela, detta Carmen
- Imbalzano Emiliano
- Isabella Margherita Simona
- Leo Vincenzo Roberto
- Logoteta Danila
- Mallamace Elisa Maria
- Mancini Gaia
- Marino Bruno
- Minniti Michaela Claire
- Perni Antonio
- Principato Angela Irene
- Romeo Maria Letizia
- Scaramozzino Maria
- Scopelliti Paolo
- Stillittano Francesco
- Tramontana Emilio
- Trapani Francesco
- Zappia Letterio, detto Lillo
«Con questa squadra», conclude Massimo Ripepi, «siamo pronti a lavorare duramente per la liberazione della nostra Rheggio 743 a.C. Il 24 e 25 maggio i cittadini avranno finalmente la possibilità di scegliere il cambiamento vero e dare il via ad una vera rivoluzione!»