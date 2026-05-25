Elezioni Reggio Calabria, Minasi: “Vittoria storica con il centrodestra al 70%”

Straordinario trionfo di Francesco Cannizzaro, eletto Sindaco di Reggio Calabria con una percentuale plebiscitaria che sfiora il 70% dei consensi, un risultato eccezionale che segna una vera e propria svolta storica per la nostra città!».

La senatrice reggina della Lega, Tilde Minasi, commenta con queste parole entusiaste, a caldo, il risultato delle elezioni comunali a Reggio Calabria. E prosegue:

«Francesco Cannizzaro ha ottenuto un successo straordinario, una vittoria netta e inequivocabile che dimostra la grandissima voglia di riscatto dei reggini. Dopo ben 12 anni, Reggio Calabria torna finalmente alla guida del centrodestra. Si chiude ufficialmente una delle pagine più buie per il nostro territorio: i cittadini hanno scelto di voltare pagina, lasciandosi alle spalle il disastro politico e amministrativo della sinistra targata Falcomatà, che ha paralizzato e mortificato la città troppo a lungo.

Ci tengo a sottolineare ed evidenziare – dice ancora la parlamentare – che questa è un’eccezionale vittoria di Francesco Cannizzaro, ma è anche il successo di tutto il centrodestra. Una coalizione che, correndo unita e compatta, sta dimostrando concretamente di saper dare grandi e ottimi risultati, confermando un trend vincente sia a livello regionale che a livello nazionale.

Guardando in casa nostra, la Lega – continua Minasi – dai seggi stanno arrivando indicazioni decisamente buone e confortanti per il nostro partito. Attendiamo la giornata di domani per entrare nel dettaglio ed esprimere ogni commento definitivo sull’esito complessivo delle liste, dato che lo spoglio è ancora in corso. Ma intanto ci godiamo la grandissima vittoria di Cannizzaro e lo straordinario traguardo di tutta la coalizione unita.

Da oggi comincia una nuova era per Reggio Calabria, che tornerà a occupare il ruolo centrale e strategico che merita.

Buon lavoro a Francesco – conclude Minasi – la Lega e tutto il centrodestra saranno al suo fianco per far risorgere la nostra splendida città».