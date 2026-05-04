Elezioni Reggio Calabria: martedì Fratoianni (AVS) a Piazza Camagna

Dopo la presentazione della lista AVS al Comune alla presenza della Deputata Elisabetta Piccolotti, a distanza di dieci giorni è la volta del Segretario nazionale di Sinistra Italiana – AVS Nicola Fratoianni.

Sarà in riva allo Stretto per sostenere il candidato sindaco del centrosinistra ed i componenti della lista di Alleanza Verdi Sinistra che per la prima volta partecipano alla competizione elettorale reggina.

La manifestazione si svolgerà presso Piazza Camagna martedì 5 maggio alle 18.

Saranno presenti: il sindaco Mimmo Battaglia, i componenti della Segreteria Regionale di AVS, i candidati consiglieri comunali e i candidati alle Circoscrizioni, gli iscritti e simpatizzanti della sinistra progressista e ambientalista reggina.