Elezioni Reggio Calabria: lunedì la presentazione della lista Alleanza Verdi e Sinistra

Lunedì 27 Aprile, alle 17:00, presso il Cineteatro Metropolitano del DLF di Reggio Calabria, in via Nino Bixio – 44, manifestazione pubblica di AVS per la presentazione della lista che correrà alle prossime elezioni comunali con la coalizione dei Progressisti per il rinnovo del Consiglio Comunale della città a sostegno di Mimmo Battaglia.
Dopo i saluti del candidato sindaco e la presentazione dei candidati, previsto l’intervento della Deputata Elisabetta Piccolotti.
Per la prima volta la lista di AVS concorrerà alla competizione elettorale per le elezioni amministrative del Comune di Reggio Calabria. La Federazione Metropolitana di Sinistra Italiana è stata fondata appena un anno fa radicandosi in città, lavorando insieme ad Europa Verde e rendendo AVS subito presente nelle dinamiche socio -politiche locali e protagonista nelle istanze che riguardano la città di Reggio Calabria e la sua Area Metropolitana.
La lista di AVS comprende oltre ai militanti di AVS, anche quelli di Rifondazione Comunista, del Partito del Sud, di Più Europa e Onda Orange. Espressione della società civile reggina, abbraccia tutte le componenti della Sinistra.