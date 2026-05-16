Elezioni Reggio Calabria: lunedì confronto tra i candidati a sindaco organizzato dalla Rete dei Comitati di quartiere

La Rete dei Comitati di quartiere di Reggio Calabria, come annunciato in occasione della conferenza stampa per la presentazione del Regolamento comunale sui Comitati di quartiere, ufficializza che lunedì 18 maggio, dalle 16:00 alle 18:00, presso la Sala Perri di Palazzo Alvaro della Città Metropolitana in Piazza Italia, si terrà l’incontro con i candidati alla carica di sindaco per il Comune di Reggio Calabria.

L’incontro sarà un banco di prova per i futuri amministratori poiché, oltre alle domande su questioni territoriali, si inviteranno i candidati alla carica di sindaco a sottoscrivere un impegno per la formazione di un protocollo con la Rete dei Comitati quale atto funzionale all’attuazione dei processi amministrativi necessari per dare seguito alle disposizioni del Regolamento comunale.

Prima prova, quindi, per i candidati che potranno dimostrare, appena assunta la carica di sindaco, la volontà di adempiere ai propri doveri attraverso un atto istituzionale concreto.

Il Regolamento comunale sui comitati di quartiere è stato emanato con Delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 09/04/2026, in seguito all’approvazione in II° Commissione consiliare del disegno di regolamento elaborato dai cittadini della Rete dei Comitati di quartiere di Reggio Calabria.

Grazie al regolamento i Comitati di quartiere, libere formazioni apartitiche di cittadini, sono inseriti con pieno titolo giuridico nel circuito istituzionale di governo del territorio, avendo il diritto di partecipare, con funzione propositiva e consultiva, nei processi decisionali sulla gestione delle risorse pubbliche, nonché nelle fasi di formazione degli atti di pianificazione e di programmazione degli interventi pubblici.

Una formula di governo partecipato poiché le enormi potenzialità del territorio possono essere valorizzate solo attraverso il coinvolgimento dei cittadini e di quelle eccellenze che bisogna mettere nelle condizioni di fare emigrare altrove.

