Elezioni Reggio Calabria: inaugurata la Segreteria Politica di Maiolino (Forza Italia)

Inaugurata la segreteria politica del Segretario cittadino di Forza Italia, Antonino Maiolino, consigliere comunale uscente.



Un momento che ha visto la presenza del candidato sindaco Francesco Cannizzaro, dell’europarlamentare Giusy Princi, oltre a numerosi amici, sostenitori e familiari.

Nel corso dell’incontro è emersa la volontà di rafforzare un progetto politico fondato sulla concretezza per affrontare con determinazione le sfide che attendono la città.

È stata sottolineata la necessità di avviare una nuova stagione di rilancio per Reggio Calabria, puntando su sviluppo economico, valorizzazione delle risorse locali, attenzione ai giovani e miglioramento dei servizi.

Nel suo intervento, Francesco Cannizzaro ha dichiarato: “È arrivato il tempo di prendersi fino in fondo la responsabilità di guidare questa città verso una fase nuova. Non possiamo più rimandare: serve impegno, coraggio e una classe dirigente capace di dare risposte concrete ai cittadini. Reggio Calabria merita di più e noi siamo pronti a fare la nostra parte”.

In questo contesto, Antonino Maiolino ha voluto rivolgere un appello diretto alla cittadinanza: “Reggio Calabria ha bisogno di una fase nuova, fatta di impegno concreto, serietà e partecipazione. Il rilancio della nostra città passa attraverso il contributo di tutti. Per questo invito ogni cittadino a recarsi alle urne i prossimi 24 e 25 maggio e a sostenere il centrodestra, scegliendo una proposta politica credibile, unita e capace di governare. Votare significa essere protagonisti del cambiamento e dare forza a un progetto concreto per il futuro della nostra città”.

