Elezioni Reggio Calabria: il piano di Latella (FdI) per la balneabilità del Parco Lineare Sud

“Sono nato dove il mare non è solo un panorama, ma un respiro. Per chi, come me, è cresciuto tra i colori e le voci di Calamizzi, della Capannina e della Sorgente, lo Stretto non è un semplice confine geografico, è l’anima stessa della nostra città. Passeggiando lungo il Parco Lineare Sud riesco a respirare quell’odore di sale che entrava dalle finestre e quella distesa azzurra che, negli anni, abbiamo visto troppo spesso ferita dall’incuria. Oggi non possiamo più aspettare: restituire dignità alle nostre onde e garantire un mare finalmente balneabile è l’obiettivo centrale della mia candidatura”.

Esordisce così Riccardo Latella, candidato al Consiglio Comunale di Reggio Calabria con la lista di Fratelli d’Italia, lanciando uno dei pilastri delle sue priorità d’azione: un piano straordinario per la depurazione delle acque per restituire ai reggini il piacere di tuffarsi nel proprio mare.

L’obiettivo è coinvolgere l’intera cittadinanza in un percorso di consapevolezza tecnica e politica. “Il mare pulito non si ottiene con gli slogan, ma con l’ingegneria e la programmazione,” continua il candidato. “La nostra priorità è il potenziamento dei depuratori esistenti e la creazione di nuovi, trasformando impianti come quello di Ravagnese in vere ‘fabbriche verdi’, capaci di pulire l’acqua e recuperarla per contrastare la carenza idrica. Il punto di partenza è quello di avviare un piano di bonifica partendo da un tratto pilota del nostro litorale — appunto l’area del Parco Lineare Sud — per dimostrare che, con interventi tecnici certificati, la balneabilità totale è un traguardo raggiungibile”.

“Non è una sfida personale, ma una visione collettiva,” conclude Latella. “Il mio impegno è dimostrare, dati alla mano, come questo traguardo sia possibile. Voglio che i bambini che frequentano il Parco Lineare Sud possano tornare a tuffarsi in un mare che sia l’orgoglio di Reggio. La balneabilità non è un miraggio, è una scelta politica per il futuro che abbiamo il dovere di compiere insieme”.