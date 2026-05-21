Elezioni Reggio Calabria, “Il Comizione di fine campagna”: venerdì a Piazza Camagna l’evento conclusivo de La Strada con Saverio Pazzano

Si terrà venerdì 22 maggio, alle 17:30, in Piazza Camagna a Reggio Calabria, l’ennesimo appuntamento della campagna elettorale de La Strada a sostegno della candidatura a sindaco di Saverio Pazzano.

Un momento pubblico di partecipazione, confronto e condivisione che vedrà protagoniste e protagonisti le candidate e i candidati de La Strada, insieme a Saverio Pazzano, “per rilanciare con forza – riporta una nota – i contenuti, le idee e la visione costruita in questi mesi accanto alla città”.

L’iniziativa porta un titolo volutamente evocativo: “Il Comizione di fine campagna”. Non soltanto un gioco linguistico, ma una scelta precisa. “Comizione” significa infatti “un comizio – dichiarano i militanti del Movimento civico – che mette insieme contenuti, relazioni, partecipazione e prospettiva; uno spazio collettivo che raccoglie il lavoro programmatico elaborato durante la campagna e indica con chiarezza la direzione futura per Reggio Calabria.

Sarà dunque un evento politico e popolare insieme, capace di intrecciare parole, proposte, energie e comunità. Un’occasione per riaffermare un’idea di città fondata su giustizia sociale, cura dei quartieri, sostenibilità, cultura, diritti e partecipazione democratica”.

Ad arricchire il pomeriggio sarà anche la partecipazione di Rossana Camera, in un appuntamento che unirà interventi pubblici, testimonianze e momenti musicali, dentro un clima di festa e mobilitazione collettiva.