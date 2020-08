Elezioni Reggio Calabria, Ferro: “Auspichiamo che Forza Italia converga su Minicuci”

“Con la candidatura di Antonino Minicuci, il centrodestra ha finalmente la possibilità di tornare alla guida di Reggio Calabria con una amministrazione forte e autorevole, capace di risollevare le sorti di una città in forte sofferenza”.

È quanto sostiene la coordinatrice di Fratelli d’Italia Wanda Ferro che spiega come il proprio partito abbia “condiviso fin dall’inizio e sostiene con lealtà la candidatura indicata dalla Lega, rispettosa come sempre degli accordi nazionali e consapevole che l’unità del centrodestra è un valore da difendere”. “Il nostro elettorato – sottolinea Ferro – non comprende e non accetta le divisioni. Auspichiamo che anche Forza Italia, guardando esclusivamente all’interesse di Reggio Calabria e dei suoi cittadini, possa ritrovarsi compatta intorno alla candidatura di Minicuci, una personalità che vanta quella grande esperienza amministrativa necessaria per dare risposte alle tante problematiche della città e realizzare un progetto per il suo rilancio”.