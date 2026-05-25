Elezioni Reggio Calabria: anche le prime proiezioni fotografano il trionfo di Cannizzaro

I numeri pesanti consegnati dalle proiezioni che iniziano ad arrivare dopo gli exit poll consolidano un risultato che appare già impossibile da scalfire. Facendo affidamento su un campione ancora estremamente parziale del 6% dei votanti, Francesco Cannizzaro sarebbe il trionfatore assoluto delle elezioni comunali di Reggio Calabria. 68,8%: questo il dato enorme firmato Opinio Rai.
Badando alla medesima proiezione, candidato sindaco della coalizione uscente di centrosinistra, Domenico Battaglia, non sarebbe in grado di superare il 21,7%. Fermo al 5,0%. il civico Eduardo Lamberti Castronuovo, poco più su del 4,5% appannaggio di Saverio Pazzano, che pure non è stato stimato.