Elezioni provinciali Vibo, vince il centrodestra: gli eletti

Ottiene 7 consiglieri provinciali su 10 il centrodestra alle elezioni provinciali. A fare la parte del leone è Forza Italia che ottiene 4 seggi: Roberto Scalfari (cifra individuale ponderata 7121), Daniele Galeano (6193), Giuseppe Leone (5403) e Vito Pirruccio (4939).

Buon risultato anche per Coraggio Italia che conquista 3 posti: Elisa Fatelli (5714), Carmine Mangiardi (5697) e Alessandro Lacquaniti (4095).

Tre consiglieri vanno infine alla lista “La Provincia del futuro”: Domenico Tomaselli (5174), Marco Miceli (4780) e Maria Teresa Centro (4044).

Dunque, anche Serra San Bruno, con Galeano, torna ad avere un proprio rappresentante.

I COMMENTI “Ancora una volta – ha affermato il coordinamento provinciale azzurro – dopo i tanti successi elettorali ottenuti nel recente passato, Forza Italia, con il 42% delle preferenze, si conferma primo partito del Vibonese in occasione delle ultime elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale. È un trionfo che testimonia la bontà del lavoro svolto negli ultimi anni in tutto il territorio dal partito azzurro. Da domani, gli eletti di Forza Italia saranno concentrati nel svolgere il loro mandato con impegno, serietà e competenza, con l’unico obiettivo di far crescere l’ente Provincia e di assicurare servizi efficienti a tutti i cittadini”.