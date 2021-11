Elezioni provinciali Vibo, Marco Miceli candidato comune di M5s e Vibo Democratica

“Sarà il consigliere comunale Marco Miceli il nostro candidato per le imminenti elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Vibo Valentia, nell’ambito dello schieramento di centrosinistra”.

È quanto fanno sapere, in una nota, i portavoce del MoVimento 5 Stelle Dalila Nesci, Riccardo Tucci, Domenico Santoro e Silvio Pisani, e quelli di Vibo democratica, Giuseppe Policaro e Marco Miceli.

“Abbiamo ritenuto di incrociare i nostri cammini – aggiungono – per dar vita a un’alleanza in vista delle provinciali che vede in Miceli la figura più indicata per Palazzo ex-Enel”.

“Sulla scorta di una comune base programmatica – continuano – uniamo le forze per essere più incisivi nei consessi democratici nei quali siamo presenti. Il nostro è un progetto di lungo respiro che ci vedrà protagonisti non solo in ambito provinciale, ma anche all’interno di Palazzo Luigi Razza”.