Elezioni provinciali Vibo, ecco le liste di “Coraggio Italia” e “La Provincia del Futuro”. Solano: “Provincia rinata, ma manca ancora tanto lavoro”

“Coraggio Italia”, “Forza Italia” e “La Provincia del futuro”, sono queste le tre liste che l’Ufficio elettorale della Provincia di Vibo Valentia, presieduto dal segretario generale, Mario Ientile, ha ratificato in vista delle elezioni provinciali per il rinnovo del Consiglio che si terranno il prossimo 18 dicembre.

I tre schieramenti che si andranno a contendere i 10 scranni del Consiglio provinciale sono composti come segue.

Coraggio Italia: Debora Boragina, Pietro Comito, Giuseppe Dato, Annamaria Donato, Elisa Fatelli, Anna Fruci, Alessandro Lacquaniti, Carmine Mangiardi, Gabriele Prestia, Vincenzo Zinnà.

Forza Italia: Marilena Briga, Daniele Galeano, Maria Domenica Gentile, Giuseppe Leone, Caterina Macrì, Maria Rosina Martino, Vito Pirruccio, Domenico Pontoriero, Giuseppe Russo e Roberto Scalfari.

La Provincia del futuro: Giovanna Bonifacio, Maria Teresa Centro, Antonio Marasco, Saverio Mazzitelli, Riccardo Maria Mercatante, Marco Miceli, Domenico Tomaselli e Rosalba Sesto.

“Mi preme fare un sentito in bocca al lupo ai 28 candidati che si contenderanno i 10 seggi del Consiglio della Provincia di Vibo Valentia e nel contempo ringraziare, per il significativo e proficuo lavoro svolto, i consiglieri che in questi ultimi tre anni, insieme al sottoscritto, hanno rappresentato i cittadini in seno ad una delle più importanti istituzioni del Vibonese”, ha affermato il presidente, Salvatore Solano. “La recente approvazione del Bilancio ha fatto rinascere, dopo nove lunghi anni, la Provincia di Vibo ma ancora abbiamo tanto lavoro da fare affinché – ha chiosato il presidente Solano – l’Ente si assesti ed eroghi servizi efficienti ai cittadini”.