Elezioni provinciali, Tassone: “Auguri a Schinella e grazie agli altri candidati, il risultato del Pd è più che positivo”

“Esprimo felicitazioni e porgo i miei più sentiti auguri di buon lavoro al neo eletto consigliere provinciale Antonino Schinella, più volte sindaco di Arena e apprezzato amministratore nella sua comunità e sul territorio provinciale. Non a caso, la sua candidatura è stata sostenuta da numerosi amministratori vibonesi; basti pensare che in termini numerici, al netto dell’indice di ponderazione, Schinella è tra i cinque candidati più votati, a conferma del reale e forte radicamento sul territorio”.

È quanto afferma Luigi Tassone, già consigliere regionale, dirigente regionale del Partito Democratico e attuale consigliere comunale di Serra San Bruno, tra i principali sostenitori della candidatura del sindaco di Arena.“Un sincero augurio anche all’amico Nicola La Sorba, eletto in consiglio provinciale” prosegue Tassone, che poi sottolinea “l’ottimo risultato conseguito dalla lista Democratici e Progressisti, che in termini numerici – osserva ancora l’esponente del Pd – ottiene quasi gli stessi voti della destra, grazie al determinante apporto di tutti i nostri candidati, amministratori e dirigenti seri, coerenti, apprezzati e radicati sul territorio”.“Ancor di più in questo contesto, in cui le destre mostrano evidenti segni di cedimento, e con la vittoria delle forze progressiste in Sardegna, segnale incoraggiante che ci fa ben sperare per il futuro, ancora più avvincente – aggiunge – si prospetta la prossima sfida delle Amministrative a Vibo Valentia, dove i dirigenti locali del Partito Democratico, con in testa il segretario cittadino Francesco Colelli ed il gruppo consiliare guidato da Stefano Soriano, con il sapiente supporto del regionale guidato dal senatore e segretario Nicola Irto, hanno saputo costruire un’ampia coalizione, offrendo alla città un’alternativa che, intorno alla candidatura a sindaco di Enzo Romeo, convince e si rafforza giorno per giorno di più”.