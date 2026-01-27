Elezioni provinciali di Cosenza, si vota l’8 marzo

Con decreto n. 5 del 26 gennaio, il presidente della Provincia di Cosenza, Giancarlo Lamensa, ha indetto i comizi elettorali per l’elezione del presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale di Cosenza, fissando la data delle consultazioni per domenica 8 marzo 2026.

In base ai dati del Censimento permanente ISTAT, la popolazione residente nel territorio provinciale risulta pari a 674.543 abitanti. Conseguentemente, il numero dei consiglieri provinciali da eleggere è determinato in 12 (dodici).

Sono elettori i sindaci e i consiglieri comunali dei Comuni ricompresi nel territorio della Provincia di Cosenza in carica alla data delle elezioni.



Risultano eleggibili alla carica di presidente della Provincia i sindaci dei Comuni del territorio provinciale in carica alla data corrispondente al termine finale fissato per la presentazione delle candidature.

Sono invece eleggibili alla carica di Consigliere provinciale i Sindaci e i Consiglieri comunali dei Comuni ricompresi nel territorio della Provincia, in carica alla medesima data di scadenza per la presentazione delle candidature.

Il decreto precisa inoltre che, qualora dovesse sopravvenire una proroga normativa dei termini per lo svolgimento delle elezioni, se ne terrà debito conto mediante revoca o modifica del provvedimento, in conformità alla normativa vigente.

Il presidente Giancarlo Lamensa ha dichiarato:

«Con l’indizione dei comizi elettorali si avvia un passaggio istituzionale fondamentale per la vita democratica dell’Ente. L’obiettivo è garantire lo svolgimento delle elezioni nel pieno rispetto delle norme, assicurando trasparenza, correttezza e partecipazione degli amministratori locali chiamati a esercitare il diritto di voto».

Lamensa ha inoltre sottolineato:

«La Provincia continua ad operare con senso di responsabilità e spirito di servizio verso il territorio. L’eventuale adeguamento dei termini elettorali a nuove disposizioni normative sarà gestito con tempestività, nell’interesse della regolarità del procedimento e della continuità amministrativa».