Elezioni provinciali, Condello e Censore soddisfatti per il risultato di Italia Viva

Esprimono “grande soddisfazione” Giuseppe Condello, coordinatore provinciale di Italia Viva, e Bruno Censore, componente del coordinamento nazionale, per i risultati ottenuti dai candidati del partito alle elezioni del Consiglio provinciale. “Abbiamo avuto un’affermazione molto importante di Nicola Papa, vicesindaco di Brognaturo, piccolo centro dell’entroterra, che ha ottenuto 53 voti (staccandosi notevolmente dal secondo eletto il quale, in termini numerici, ha avuto 33 preferenze)- hanno sottolineano Condello e Censore-. Si tratta di un risultato capillare, avendo Papa calamitato voti praticamente da ogni parte del territorio provinciale. A Papa vanno i più calorosi auguri di buon lavoro”. Non è stato riconfermato, ma ha ottenuto comunque un risultato positivo l’altro candidato di Italia Viva, Domenico Tomaselli (primo dei non eletti), referente di partito per il territorio costiero vibonese. “I numerosi consensi avuti dall’uscente Tomaselli – hanno rimarcato i leader provinciali di Italia Viva – testimoniano il grande e meritorio impegno dispiegato dallo stesso nel corso della consiliatura provinciale volta al termine e contribuiscono, altresì, all’affermazione di Italia Viva. A Tomaselli va, pertanto, un sentito ringraziamento”. Alla soddisfazione e ai ringraziamenti di Condello e di Censore si uniscono quelli di tutta la cabina di regia.