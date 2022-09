Elezioni Politiche, nel collegio reggino della Camera Cannizzaro e centrodestra sbaragliano la concorrenza

Dire non ci sia stata partita non rende l’idea: nel collegio reggino della Camera il Deputato uscente di Forza Italia, Francesco Cannizzaro, in nome e per conto del centrodestra, ha travolto con una messe di voti gli avversari che, messi assieme, hanno raggiunto, scheda più scheda meno, lo stesso risultato. Il parlamentare “azzurro, infatti, ha sbaragliato la concorrenza ottenendo il 47,68% dei consensi.

Dietro di lui, parecchio dietro di lui, Domenico Battaglia (centrosinistra), attestatosi al 20,88% ed appena appena sopra Fabio Foti (M5S), capace di conseguire un brillante 20,41%. Di scarso spessore il 4,40% raggranellato da Giovanni Latella, consigliere comunale che ha rappresentato Azione ed Italia Viva. Tra i “piccoli” si è distinto Antonio Guerrieri (Unione Popolare) che, con l’1,60% sopravanza Italia Sovrana e Popolare ed Italexit. Gli altri sono rimasti schiacciati su percentuali risibili che non hanno nemmeno sfiorato l’1%.