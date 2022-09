Elezioni Politiche. Inaugurata a Reggio Calabria la sede di Noi Moderati, Serena Anghelone: “Rifugio per liberali in cerca di concretezza”

Un pomeriggio importante a Reggio Calabria per l’inaugurazione della sede di “Noi moderati”, la formazione politica del centrodestra che riunisce diverse realtà centriste e liberali.



«Non una sede ma una casa, un rifugio in un momento in cui la politica spaventa. Moderati e liberali confusi e in cerca di concretezza, a cui possiamo offrire contenuti e competenza».

Questo la prima analisi di Serena Anghelone, candidata nel collegio proporzionale calabrese per Noi Moderati che rappresenta la parte moderata e centrista della colazione del centrodestra.

A fare gli onori di casa il candidato capolista alla Camera dei Deputati Nino Foti: «Abbiamo pensato che non ci potesse essere migliore sede che il Corso Garibaldi per dedicarci all’ascolto di una cittadinanza, che oggi bussa per chiedere semplicemente aiuto. Il caro vita degli ultimi mesi ha messo in ginocchio famiglie di lavoratori, che in passato mai avrebbero pensato di non arrivare a fine mese.

Serve una politica energetica, ma serve soprattutto una svolta».