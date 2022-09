Elezioni Politiche: i 19 eletti in Calabria a Camera e Senato

Di seguito l’elenco dettagliato dei candidati che hanno ottenuto l’elezione al Senato ed alla Camera dei Deputati nei collegi calabresi.

Senato della Repubblica:

per il centrodestra: Tilde Minasi (Lega), Mario Occhiuto (Forza Italia), Fausto Orsomarso (Fratelli d’Italia), Ernesto Rapani (Fratelli d’Italia);

per il Movimento 5 Stelle: Roberto Scarpinato

per il Partito Democratico: Nicola Irto

Camera dei Deputati:

per il centrodestra: Alfredo Antoniozzi (Fratelli d’Italia, Giovanni Arruzzolo (Forza Italia), Francesco Cannizzaro (Forza Italia), Fulvia Caligiuri (Forza Italia), Wanda Ferro (Fratelli d’Italia), Domenico Furgiele (Lega), Giuseppe Mangialavori (Forza Italia), Eugenia Roccella (Fratelli d’Italia);

per il Movimento 5 Stelle: Vittoria Baldino, Federico Cafiero De Raho, Anna Laura Orrico;

per il Partito Democratico: Vincenza Bruno Bossio, Nico Stumpo.