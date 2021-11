Elezioni per il rinnovo del Consiglio della Provincia di Vibo: al voto sabato 18 dicembre

Si terranno, dalle ore 8 alle ore 20, di sabato 18 dicembre 2021 le elezioni per il rinnovo del Consiglio della Provincia di Vibo Valentia. A indire i comizi elettorali è stato, con un apposito decreto, il presidente Salvatore Solano. Le operazioni di voto si svolgeranno nella sala consiliare dell’Ente dove, in rispetto alle norme anti Covid, verrà allestito il seggio elettorale.

Così come sancito dalla Legge 56 del 2014 (la cosiddetta Legge Del Rio) e dalle successive “Linee guida per lo svolgimento delle procedure elettorali”, riportate nella Circolare numero 32 del 2014 emanata dal Ministero dell’Interno: sono elettori i sindaci e i consiglieri dei Comuni rientranti nel territorio provinciale in carica alla data del 35esimo giorno antecedente a quello della votazione o comunque alla medesima data in corso di proclamazione per consultazioni già indette ed espletate; sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci ed i consiglieri comunali in carica. L’elezione del Consiglio provinciale avviene con voto diretto, libero e segreto attribuito a liste composte da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere (10 per quanto riguarda il Consiglio della Provincia di Vibo Valentia) e non inferiore alla metà degli stessi.

Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero degli aspiranti a consigliere provinciale, con arrotondamento all’unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. Le liste dei candidati al Consiglio devono essere sottoscritte da almeno il 5% del corpo elettorale, risultante dalla lista generale degli aventi diritto al voto approvata e pubblicata sul sito della Provincia di Vibo entro 30 giorni dalla data delle votazioni, ovvero giovedì 18 novembre 2021.

Ciascun elettore esprime un solo voto per uno dei candidati (voto che viene ponderato ai sensi dell’articolo 1, commi 32, 33 e 34 della Legge Del Rio). Le liste andranno presentate all’Ufficio elettorale appositamente costituito nella sede della Provincia (sita in via Cesare Pavese a Vibo Valentia), dalle ore 8 alle ore 20 di sabato 27 novembre 2021 e dalle ore 8 alle ore 12 di domenica 28 novembre 2021.

IL 18 DICEMBRE ELECTION DAY IN TUTTE LE PROVINCE D’ITALIA

A seguito dell’emergenza sanitaria causata dal Covid 19, nel corso del 2020 e del 2021 si sono succeduti diversi interventi normativi di urgenza che hanno disposto il rinvio delle elezioni per il rinnovo degli organi di governo delle Province in scadenza.

Nella riunione della riunione della Conferenza Stato Città e Autonomie locali, tenutasi lo scorso 28 settembre, l’Unione delle Province d’Italia (UPI) ha concordato con il Ministero dell’Interno un’unica tornata elettorale per le 76 Province delle Regioni a statuto ordinario.

L’election Day che si terrà, dunque, in tutta Italia il 18 di dicembre prossimo e che vedrà il rinnovo dei Consigli provinciali in 75 Province su 76 e l’elezione anche del presidente in 28 Province. Ricordiamo che la Legge del Rio prevede due elezioni distinte: una per il Consiglio provinciale (che rimane in carica due anni) e un’altra per il Presidente (che resta in carica per 4 anni).