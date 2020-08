Elezioni, M5S: “Crotone non si lega nonostante Salvini inciti all’odio”

“Ieri Matteo Salvini, o meglio la sua ‘Bestia’, ha pubblicato uno dei suoi numerosissimi post sui social in cui espone alla gogna mediatica una nostra attivista di Crotone, rea di averlo contestato ricordandogli il vero. Come portavoce del MoVimento 5 Stelle siamo tutti vicini a questa donna coraggiosa, perché il disprezzo che si riversa nei commenti dei post del leader leghista conferma, ancora una volta, lo sdoganamento dell’odio e dell’attacco, per di più sessista, perpetrato con sempre più violenza verbale soprattutto nei confronti delle donne. Una moderna macchina del fango che ha già mietuto diverse vittime”.

Sono queste le parole dei parlamentari calabresi del MoVimento 5 Stelle Alessandro Melicchio, Anna Laura Orrico, Laura Ferrara, Riccardo Tucci, Elisa Scutellà, Giuseppe Auddino e Massimo Misiti che esprimono solidarietà all’attivista crotonese, candidata per il M5S alle prossime comunali della città, ripresa in un video poi rilanciato sui social del leader della Lega. “Quello che Salvini dovrebbe spiegare, invece di esporre al pubblico ludibrio virtuale chi lo contesta, è perché cerca i voti al Sud dopo averci denigrato per così tanti anni, come gli ha giustamente ricordato la nostra attivista. Invece di lamentarsi per la 106 jonica, ad esempio, perché non ricorda quando i soldi necessari all’ammodernamento di questa infrastruttura viaria sono stati scippati dai governi sostenuti dalla Lega per destinarli alle quote latte o all’abolizione dell’ici. Risultano terribili e inquietanti le avvisaglie a cui quotidianamente Matteo Salvini espone i suoi detrattori, anche se questo episodio ha rafforzato la nostra convinzione che Crotone meriti un riscatto, e questo può avvenire votando la lista del M5S, con candidato sindaco Andrea Correggia, alle prossime amministrative di settembre. Proviamo solo pena – concludono i pentastellati – per chi aizza e alimenta queste pessime e deprecabili reazioni tra i propri seguaci, parlando solo alla pancia e mai alla testa delle persone”.