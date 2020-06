Elezioni, leader del centrodestra a un passo dall’accordo: Reggio andrà alla Lega

Sulla base di notizie che trapelano dalla Capitale il centrodestra è ad un passo dall’ufficializzare la quadratura del cerchio in merito alla ripartizione delle candidature in vista delle Regionali e delle Amministrative del prossimo settembre.

Sciolti i nodi che riguardavano Campania, Puglia e Marche trovando l’intesa su Stefano Caldoro (Forza Italia), Raffaele Fitto (Fratelli d’Italia) e Francesco Acquaroli (Fratelli d’Italia), l’attenzione di Matteo Salvini, tagliato fuori da questa partita, si è concentrata su quella che riguarda i capoluoghi. E’ così, come riferiscono fonti accreditate direttamente da Roma, che il leader della Lega si è concentrato su Reggio Calabria, il capoluogo più grande (a parte Venezia, dove il candidato sarà l’uscente Luigi Brugnaro), in cui si voterà fra tre mesi. In attesa dell’imminente ufficializzazione, i giochi, quindi, sono praticamente fatti. Chiuso il capitolo della spartizione tra i partiti, resta ora da capire su quale personalità si punterà: non è un mistero che quello di Angela Marcianò sia un nome ripetutamente accostato alla Lega, per cui potrebbe essere la giuslavorista dell’Università di Messina a ricevere l’investitura della coalizione.